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Dolar ise 20 TL'den alınıp, 20,45 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada saat 10.30 itibarıyla 22,10 TL'den alınan euro, 22,60 TL'den satılıyor. 25,00 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,50 TL olarak belirlendi.

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