Bunlar da ilginizi çekebilir

Dolar ise 20,50 TL'den alınıp, 23 TL'den satılıyor.

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 12.45 itibarıyla 22,40 TL'den alınan euro 25,10 TL'den satılıyor. 25,60 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 29 TL olarak belirlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.