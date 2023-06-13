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Dolar ise 23,50 TL'den alınıp, 23,95 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada saat 10.30 itibarıyla 25,30 TL'den alınan euro 25,83 TL'den satılıyor. 29,45 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 29,95 TL olarak belirlendi.

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