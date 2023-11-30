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Dolar ise 28,75 TL'den alınıp, 29,20 TL'den satılıyor.

ABD'de mortgage faizleri gerilemeye devam etti

ABD'de mortgage faizleri gerilemeye devam etti

Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 31,55 TL'den alınan euro, 32,05 TL'den satılıyor. 36,55 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 37,05 TL olarak belirlendi.

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