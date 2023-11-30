Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 31,55 TL'den alınan euro, 32,05 TL'den satılıyor. 36,55 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 37,05 TL olarak belirlendi.

ABD'de mortgage faizleri gerilemeye devam etti ABD'de mortgage faizleri gerilemeye devam etti

Dolar ise 28,75 TL'den alınıp, 29,20 TL'den satılıyor.