Lefke Gazi Lisesi’nin konumu itibarıyla KKTC’de arazi sorunu olmayan tek okul olduğunu belirten örgütler, Lefke Gazi Lisesi’nin yeni kampüsü ile Lefke Maarif Koleji kampüsünün aynı alana inşa edilebileceğini, Lefke Gazi Lisesi’nin mevcut 2 blokunun da güçlendirilip kullanılabileceğini kaydetti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, deprem riski nedeniyle Lefke Gazi Lisesi, Lefke İstiklal İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinin konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü, Lefke Gazi Lisesi’nin iki ana blokunun riskli bina kategorisine alındığından tümden boşaltıldığını anımsattı.

Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Maarif Kolejinin tüm sınıflarının şu anda konteyner sınıflarda olduğunu kaydeden Teoman Oktay, Lefke Gazi Lisesi’nin her iki blokunun eski eser nitelikli olduğu için yıkılamayacağını söyleyerek, "Lefke Gazi Lisesi'nin buram buram tarih kokan listelenmiş eski eser nitelikli 2 blokunun yıkılmasına asla olur vermeyeceğiz ve Lefke Gazi Lisesi’ni yıktırmayacağız" dedi.

-“Yenisini yapacak yerde konteyner sınıf aldılar”

Yaptırıldığı iddia edilen maddi tespitlere işaret eden Oktay, 2 blokun güçlendirilmesi için gerekli meblağının geçen yılki fiyatla 10 milyon 500 bin TL, yıkılıp yenilerinin yapılması için gerekli rakamın da 10 milyon TL olduğunu söyledi.

Oktay, “Devlet Lefke Gazi Lisesi bloklarına zamanında el atıp, 10 milyon 500 bin TL’ye güçlendirme yapacağı yerde, 2024-2025 ders yılı başında 12 milyon 500 bin TL harcayarak konteyner sınıflar satın aldı” dedi.

-Oktay’dan Milli Eğitim Bakanı’na çağrı

Oktay, Lefke bölgesinde ilk ve orta eğitimde yaşanan sorunların çözümü için Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu süratle adım atmaya çağırdı.

Bu bölgeye yapılacak iki bina için iki üniversiteden maddi kaynak sözü verildiğini söyleyen Teoman Oktay, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak Milli Eğitim Bakanı’na bugünden sonra başka ikaz, ihtar yapmayacaklarını da belirtti.

Milli Eğitim Bakanı’nın konuşarak vakit kazandığını, insanları oyaladığını savunan Oktay, bölge halkı, yerel yönetim, eğitim sendikaları, KTMMOB’nin odaları ve ilgili paydaşlarla ortak karar üretmek için harekete geçeceklerini söyledi.

Teoman Oktay, yasal haklarını kullanarak bu sorunlar çözüme ulaşıncaya kadar gerekli çalışma ve eylemi yapacaklarını ifade etti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay’ın açıklamasına şu örgütler de imza koydu:

“Lefke Vakfı, Lefke Turizm Derneği, Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi, Lefke Kadınlar Konseyi, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarı, Kanser Hastaları Yardım Derneği Lefke Şubesi ve Denizli – Gemikonağı Kakındırma Derneği.”