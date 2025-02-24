Polis memuru Celad Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21 Şubat 2025 tarihinde saat 19.09'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis ekipleri tarafından Lokmacı Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlının tasarrufunda bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.