Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti.

İsrail ordusunun, filonun Sadabad isimli gemisine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi. İsrail askerlerinin filoya müdahalesi de gemideki kameralara yansıdı.

Filoda 54 geminin ve 426 aktivistin yer aldığı ifade edildi. 426 aktivistin 96'sının Türk olduğu belirtilirken toplamda 39 farklı ülkeden aktivistin filoyla beraber Gazze'ye doğru yola çıktığı ifade edildi.

NTV muhabiri Melike Şahin, olaya dair gelişmeleri aktardı. Şahin, 52 gemiyle insani yardım ulaştırmaya çalışan 400'den fazla aktivistin filoda yer aldığını şu anda 1 gemiye askerlerin uluslararası sularda çıktığını belirtti.

Bu müdahale kararının dünkü İsrail güvenlik toplantısında alındığını belirten Şahin, Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya Netanyahu'nun emir vereceğinin İsrail medyasınca dile getirildiğini söyledi. İsrail'in 1 gemiye müdahale ettiği ifade edildi.

Filo yetkilileri yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Şuayb Ordu NTV'ye yaşananları aktardı. Ordu, filonun hedefinin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak olduğunu söyledi. Ordu, filonun önceki stratejisinin değiştirildiğini, gemilerin birbirlerinden uzak şekilde Gazze'ye doğru yol aldığını ve bu durumun İsrail'in müdahalesini zorlaştırdığını söyledi. İsrail'in ayrık gemi stratejisi nedeniyle erken müdahaleye başladığı ve gündüz müdahalesi gerçekleştirdiğini söyleyen aktivist Ordu, silahsız olduklarını ve yasalara uygun hareket ettiklerini söyledi.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSUNA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.