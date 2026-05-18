Körfez'de gerilim sürerken İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler ve diplomatik çabalar sürüyor.

Pakistan kaynakları, İran'ın savaşı sona erdirmek için revize edilmiş teklifinin ABD'ye iletildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de hem İran'ın hem de ABD'nin İran'ın son teklifine ilişkin görüşlerini ilettiğini söyledi. Sözcü, Pakistan arabulucuğuyla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken ABD ile müzakerelerde Tahran'ın dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılmasının yer aldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın bu aşamada savaşı sonlandırmaya odaklandığını söyledi.

İran'ın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da İran'la olası anlaşmaya dair konuştu. Trump, “Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump, dünya piyasalarını ilgilendiren FED faiz kararlarına dair de konuştu. ABD Başkanı, faiz indirimleri için İran'la savaşın bitmesini beklemek zorunda kalabileceğini söyledi.

"UMMAN KÖRFEZİ GEMİ MEZARLIĞI OLUR"

İran, ABD'nin deniz ablukasına karşı ABD ile çatışmaya gireceği tehdidinde bulundu. Ülkenin dini liderinin üst düzey askeri danışmanı, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde Umman Denizi'nin ABD gemileri için bir "mezarlığa" dönüşebileceği konusunda uyardı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarda, İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, “ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde, anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır” dedi.

Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi ve “Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez” dedi.

Ayrıca, Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savundu. “Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı.” "Sovyetler Birliği artık yok," dedi.

Rezaei, Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu savundu.

"Hürmüz Boğazı ticarete açık, ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacak," dedi.