Atun, oturumun kapatılmasına sebebiyet veren Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) anti-demokratik bir tavır sergilediğini ifade ederek, “Yine klasik bir CTP senaryosu izledik.” dedi.

Meclis çalışmalarının bu şekilde engellenmesinin Meclis’in asayişine ve ülke demokrasisine zarar verdiğini kaydeden Atun, kaybedilen zamanın ülkeye bir yararı olmayacağını söyledi, pazartesi günü protokolün yeniden gündemde olacağını belirtti.

- “CTP, bu davranışları alışkanlık haline getirdi”

Atun, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) oturumun kapatılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 19 saat süren bileşimin muhalefetin denetim görevi çerçevesinde “doğal” olduğunu ve hükümet ve UBP Grubu olarak bu süreci İçtüzük’ün öngördüğü kurallar çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.

Ancak oturumun sonunda CTP'nin tavrının “son derece anti-demokratik” olduğunu söyleyen Atun, bu tavırları CTP'nin alışkanlık haline getirdiğini savunarak, daha önce Meclis Başkanlığı oylama süreçlerinde de benzer olayların yaşandığını kaydetti; “Kendileri istediklerinde demokratik teamüllerin dışına çıkabiliyorlar, asayişi bozmaktan çekinmiyorlar.” dedi.

- Meclis tarihinde görülmedik bir olaya imza attılar”

“Bugün CTP’nin Meclis tarihinde görülmedik bir olaya imza attığını” belirten Atun, CTP’nin Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in Cumhurbaşkanı’na vekalet etmesi nedeniyle oturumun kendi vekilleri olan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından yönetilmesini fırsat bilerek, “demokratik tahammüllere aykırı bir senaryo uyguladığını” söyledi; “Yine klasik bir CTP senaryosu izledik.” dedi.

CTP’nin, hükümetin protokolün onaylanması için gerekli vekil sayısına sahip olduğunu anlamasının ardından “hiç yakışmayacak şekilde” iç tüzüğün ihlal edildiğini ve kendi ihlalleri gerekçesiyle oturumu kapattıklarını söyleyen Atun, hükümetin oturum boyunca “yapıcı” bir tutum sergilediğini ve uzun konuşmaları sabırla dinlediklerini dile getirerek, muhalefetin de İçtüzük çerçevesinde sürecin devamını sağlaması gerektiğini kaydetti.

Günün sonunda milletvekillerinin halka karşı sorumlu olduğunu söyleyen Atun, seçmenin milletvekillerinden yasalar ve İçtüzük kuralları çerçevesinde hareket etmelerini beklediğini, ancak “CTP’nin her zaman olduğu gibi Meclis’i çalıştırmamayı önceliklendirdiğini” savundu.

- “İradeye saygı göstermeyip, demokratik tüm teamülleri katleder bir şekilde oturumu kapatmak onlara yakışmadı”

Bileşimin kapatılmasına gerekçe olarak gösterilen olayla ilgili de konuşan Atun, bunun yerine oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı’nın bileşimi kapatmak yerine bayrak asan milletvekilini uyarabileceğini savundu. Atun, bunun yanında, Başkan Yardımcısı’nın Meclis İdare Amiri’nden bayrağın alınmasını isteyebileceğini ya da oturuma ara vererek süreci yatıştırabileceğini, ancak bunları tercih etmediğini söyledi.

Atun, meclis çalışmalarının bu şekilde engellenmesinin meclisin asayişine ve ülke demokrasisine zarar verdiğini vurguladı ve şunları kaydetti:

“Bugün halk Ulusal Birlik Partisi'ne oy vermişse, UBP ve koalisyon ortaklarını iktidara taşımışsa buna saygı gösterilmesi gerekiyor. İradeye saygı göstermeyip, demokratik tüm teamülleri katleder bir şekilde oturumu kapatmak onlara yakışmadı. Ancak bu onların kendilerine yakıştırdığı bir durum.

Bundan sonra muhalefet oylama yapılmasının önüne geçebilmek için her türlü anarşik yöntemi mi deneyecek? Demokrasi ve hoşgörünün en önemli özelliklerinin olan Kıbrıs Türk halkında yeni bir kültür mü doğuyor?”

- "Onay anlaşmasında değişiklik yapılamaz… Ya kabul edilir ya reddedilir”

Fiber Optik Protokolü’nün bir “onay yasası” olarak Meclis gündeminde olduğunu hatırlatan Atun, uluslararası anlaşmaların onay sürecinde maddelerinde değişiklik yapılamadığını, anlaşmanın “ya kabul ya reddedildiğini” ifade etti. Atun, hükümetin imza koyduğu bu protokolün onayının da Meclis’te demokrasi kuralları içinde oylanarak tamamlanacağını söyledi.

Muhalefetin bileşimi kapatarak “zaman kazanmaya” çalıştığını öne süren Atun, bunun ülkeye bir şey kazandırmayacağını savundu. Atun, anayasal ya da hukuki itiraz gerekçesi bulunduğu düşünülüyorsa, bunun için anayasa ve hukuk çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Atun, Fiber Optik Protokolü’nün pazartesi günü yeniden gündeme geleceğini de belirterek, “Halk bizi bu nedenle seçti. Görevimizi yapacağız.” dedi.