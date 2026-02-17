Hükümet, ana muhalefet partisinin Meclis iç tüzüğünü bilinçli şekilde ihlal ettiğini ve oturumu planlı şekilde kapattığını belirterek, “Bu girişim, Meclis tarihine kara bir leke olarak geçecek niteliktedir” dedi.

Başbakanlıktan hükümet adına yapılan açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda son iki gündür yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Fiber optik protokolü onay yasasını görüşmek üzere Meclis'in iki gündür 18 saati aşkın bir süre boyunca çalışmalarını hükümetin yeterli nisabı ile sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu süreç boyunca hükümetimiz, büyük bir sabır ve olgunlukla görüşülen konulara yönelik tüm eleştirileri dinlemiş, not etmiş ve değerlendirmiştir. Demokratik tartışma zemininin korunması adına gereken her türlü hassasiyet de gösterilmiştir.

Ancak demokratik olgunlukla tartışma yürütmek yerine, fikirsel mücadeleyi Meclis İç Tüzüğü’nü zorlayarak ve ihlal ederek sürdürmeyi tercih eden bir ana muhalefet partisi anlayışla karşı karşıya kalınmıştır.

Başından itibaren planlı bir şekilde, İç Tüzük’e aykırı olduğu bilinmesine rağmen; Meclis Başkanının Cumhurbaşkanına vekalet etmesini fırsat bilen CTP, grup başkan vekilleri aracılığıyla Meclis kürsüsüne siyah bayrak astırmış ve bunun akabinde meclis başkanına verilen talimatla ara verilmesi gereken oturum planlı şekilde kapattırılmıştır.

Bu girişim, Meclis tarihine kara bir leke olarak geçecek niteliktedir.

Hükümet olarak yeterli nisap mevcutken, Meclis’in açık kalması ve çalışmaların sürdürülmesi yönünde açık bir irade ortaya koymamıza rağmen, Genel Kurul pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bugün Meclis’i kapatmak ve çalıştırmamak adına en az üç kez girişimde bulunduğu kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşmiştir.

Meclis iç tüzüğünü ayaklar altına alınan bu anti demokratik tavrı, kınıyoruz. Bu durum, asla demokratik teamüllerle bağdaşmamaktadır.

Hükümetimiz, Meclis’in çalışmasından, yasaların demokratik zemin içinde tartışılmasından ve kararların hukuk çerçevesinde alınmasından yanadır.

Ancak Meclis’i çalıştırmamak adına bilinçli şekilde yapılan İç Tüzük ihlallerini kabul etmemiz mümkün değildir.”