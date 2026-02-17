9-15 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan sürede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde toplam 64 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 16’sı yaralanmayla, 48’i ise hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda 23 kişi yaralandı.

En Fazla Kaza Sürat ve Kavşakta Durmamaktan

Aynı dönemde meydana gelen kazaların sebepleri; süratli araç kullanmak (20), kavşakta durmamak (18), dikkatsiz sürüş yapmak (10), yakın takip (8) ve diğer etkenler (8) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam maddi hasarın 4 milyon 840 bin 200 TL olduğu belirtildi.

En Fazla Kaza Girne’de

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 18

Gazimağusa: 11

Girne: 21

Güzelyurt: 10

İskele: 4

14 Bin 621 Sürücü Denetlendi, 2 Bin 269’u Rapor Edildi

9-15 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 621 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 269 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şu şekilde açıklandı:

Sürat: 673

Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 83

Tehlikeli sürüş: 14

Dikkatsiz sürüş: 38

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 220

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 12

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 60

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 13

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 231

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 81

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Muayenesiz araç kullanmak: 119

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 55

Yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmak: 8

Özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanmak: 1

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 29

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 5

Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 8

Diğer trafik suçları: 699

Denetimler kapsamında toplam 249 araç trafikten men edilirken, 12 sürücü tutuklandı.