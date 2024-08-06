Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adaylığı için resmi başvurusunu dün yapan Başbakan Üstel’e verilen destek, UBP kurultay sonuçlarının şimdiden belli olduğu inancını kuvvetlendiriyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da destek veren bakanlar arasında yer alması dikkat çekti. Eski bakanlardan UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un geçtiğimiz Cumartesi günü UBP Gazimağusa İlçe Merkezi’ndeki toplantıda yaptığı konuşma, kurultayda önemli bir yarış olmayacağı kanaatini güçlendirdi.

ATUN VE ERTUĞRULOĞLU’NUN DESTEĞİ

Ertuğruloğlu ve Atun gibi bağlantıları güçlü ve aday olmak isteyen bazı milletvekillerine abilik pozisyonda olan kişilerin de Ünal Üstel etrafında birleşmesi, UBP kurultayının sonucunun şimdiden belli olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

ATUN’UN KONUŞMASINA BÜYÜK DESTEK

UBP’li bakanlar, milletvekili ve üyelerinin geçtiğimiz Cumartesi günü Gazimağusa’daki buluşmasında konuşan Sunat Atun’un Ünal Üstel’e destek amacıyla yaptığı konuşma, toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından coşkuyla desteklendi. Atun, amaçlarının istikrarı sağlayarak önemli işlere imza atmak olduğunu ve Üstel’in bu istikrarı devam ettirecek aday olduğunu vurguladı. Bu sözler, üyelerin coşkulu alkışları ile karşılandı. Aynı toplantıda mevcut bakanlardan Dursun Oğuz ve Hüseyin Çavuş’un konuşmaları da üyeler tarafından alkışlarla desteklendi.

ERTUĞRULOĞLU’NUN KATILIMI GÜÇ VERDİ

Dün gerçekleşen adaylık başvurusunda Üstel’e, çok sayıda bakan, milletvekili, belediye başkanı ve örgüt başkanı eşlik etti. Bunlar arasında Ertuğruloğlu’nun da bulunması UBP’liler tarafından sevinçle karşılandı. Adı sık sık UBP Genel Başkanlığı ve hatta Cumhurbaşkanlığı ile birlikte anılan Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da önemsendiğine dikkat çeken siyasi çevreler, Ertuğruloğlu’nun Üstel’in yanında durmasının kurultay sonucunda büyük ölçüde belirleyici olacağını ifade etti.