Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Acapulco Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte SunExpress Havayolları’nın Almanya pazarında çalıştığı yaklaşık 40 acente yetkilisi de etkinliğe katıldı. Etkinliğe ülkeden de KITSAB’a bağlı yerel acenteler katılırken, daha sonra Almanya’dan gelen acentelerle bire bir toplantılar gerçekleşti.

Etkinlikte KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Asbaşkanı Fethi Özboğaç birer konuşma yaparken, SunExpress Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu da SunExpress hakkında sunum yaptı. Organizasyonda Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşma yaparak, ülke turizmi hakkında bilgi verdi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada turizmin, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirterek, “Akdeniz’in bu eşsiz köşesi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve samimi insanlarıyla her zaman dikkat çekmiş bir destinasyondur.” ifadelerini kullandı.

Buna karşın, turizmin yalnızca fiziksel güzelliklerin ötesinde, uluslararası iş birlikleri ve doğru stratejilerle büyüyebilen bir alan olduğunu kaydeden Bakan Ataoğlu, toplantının sadece bir görüşme değil, aynı zamanda karşılıklı bilgi alışverişinin ve güçlü ortaklıkların ilk adımı olacağını düşündüğünü belirtti.

Turizmin bir ülkenin tanıtımının ötesinde, insanların ve kültürlerin birbirini anlaması için bir köprü görevi gördüğünü de kaydeden Ataoğlu, acentelerin çalışmalarının sadece KKTC’nin iş hacmini büyütmekle kalmayacağını, aynı zamanda kültürel bir bağ da oluşturacağını anlattı.

-SunExpress Kıbrıs’a sefer sayılarını artıracak

SunExpress’in 2023 yılında İzmir-Ercan, 2024 Haziran ayında Antalya-Ercan ve 2024 Kasım ayı itibarı ile Adana, Mersin-Ercan seferlerini başlatarak destinasyon sayısını artırdığı ve önümüzdeki günlerde Avrupa’dan da Kıbrıs’a yolcu taşımak için sefer sayılarını artırmayı hedeflediği kaydedildi.