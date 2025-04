Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırmak bu ülkede çok moda oldu sanırım.

Bunun adına da “ifade özgürlüğü” deniyor bazı kesimler tarafından.

Yok efendim ifade özgürlüğü birilerinin sırf görüşlerine katılmıyorsunuz diye hakaret edebileceğiniz, küfürler yağdırabileceğiniz, ağzınıza geleni parmaklarınızın altındaki klavyede yazabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Vay efendim Çiğdem Aydın “Başörtüsü öldürmez ama uyuşturucu öldürür” demiş.

Eyvah eyvah neler demişim ben öyle.

Beni asın, hatta âleme ibret olsun diye Girne Kapısında asın. Olmadı, öfkeniz geçmediyse ateşe verin mesela, o da olmadı kör kuyulara atın.

Kötü bir şey mi söyledim ki, bu kadar öfke kusuyorsunuz?

Dediğim şey çok basit aslında.

Bir post üzerinde yazan kısa bir cümleyi aldınız ele çıktınız yola. “Bazı kesimler”

Diyorum ki, ülkenin her yerinden uyuşturucu maddeler fışkırıyor, kokain, hint keneviri, çeşitli haplar isimlerini bile bilemiyorum. Sentetik acayip uyuşturucu maddeler. Bu maddeler gram gram 17, 16, 15, 14 yaşındaki çocukların kullanımında.

Hemen her gün Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Narkotik şube operasyonlar düzenliyor. Hiçbir operasyondan boş çıkmadılar. İlla yakaladılar çok şükür. Ülkenin her bölgesinde her noktasında.

Trafik ekipleri keza aynı şekilde araçların içerisinde bulunuyor kontroller sırasında buluyor.

Bu durum kimseyi endişelendirmiyor mu? Öncellikle bir anne olarak ben çok endişeliyim. Çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimizi bilmiyoruz.

Evden bağımsızlığını kazanan gençler sokağa çıktıklarında gittikleri yerlerin neresi olduğunu, nasıl yerler olduğunu, kimlerle takıldıklarını size dürüst olmadıkları takdirde bilebilmeniz mümkün değildir.

Korkuyorum hem de çok.

İşte bu kaygılarla diyorum ki, “başörtüsü” meselesini tartıştığımız kadar, konuştuğumuz kadar, direnç gösteren kesimler UYUŞTURUCU ile mücadelede de öne çıkmalı.

Dikkatinizi çekmek isterim ki, uyuşturucu yaşı 13 yaşa düşmüştür bunu mahkeme haberlerinden teyit edebilirsiniz.

Okulların etrafında bulunan yerlerde satışı yapıldığı söyleniyor, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelere erişimi artık çok kolay.

Neden?

Biz “başörtüsü” meselesini tartışırken diğer taraftan gençler ve çocuklar uyuşturucu tacirlerinin ağına düşüyor ve bu durum ülke genelinde kitlesel bir talep oluşturmuyor.

Neden?

İsyanım tam da bu noktadır. Yoksa herkes zaten kendine yakışanı yapıyor.