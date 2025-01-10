GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Dipkarpaz Eski Belediye Başkanı Suphi Coşkun, “9 yıl görevdeydim, Dipkarpaz Zafer Burnu yol yapımı için mücadele ettik. UBP Belediye başkanı şovmenlik peşinde. 4 kere Arıklı ile görüştüm. Firma ile de görüştüm. Görevde olduğum sürede Ankara’da gerçekleştirdiğim ziyaretler sonucu karar verildi ve Mart sonu Nisan başı yol yapımına başlanması için. Bugün bu yol KKTC halkı için önemlidir. Ülkeye gelen turistlerin 70’i orada gidiyor. Firma 15 gün önce makinaları getirdi yol yapmak için. Firma dedi ki bu yağmurda bu yapılmaz. Ancak Mart ayının sonunda olur dediler. Güvercinlik bölgesinde bir asfalt işi var. O tamamlandıktan sonra Bakan Arıklı, Dipkarpaz yolunun bir buçuk ay sonra yapılacağını söyledi.Bakan YDP’li, Belediye Başkanı UBP’li. Eylem en doğal hakkınızdır ama bu ülkede uzlaşı vardır. Belediye Başkanı İnsanları toplamak istiyor ama önce uzlaşıya ihtiyacımız var. Firma ve bakan ile görüşmeden şovmenlik yapmak istiyor. Ben kendisine Eski belediye başkanı olarak sormak istiyorum, bakan ve firma ile hiç diyaloğa girdiniz mi?” Diye sordu.