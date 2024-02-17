Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

16.02.2024 tarihinde, saat 23:55 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde ZOZAN ETKÜ (K-25), yönetimindeki ML 927 plakalı salon aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir iş yeri önündeki taş duvara ardından da banket dışında park halinde bulunan bir araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ZOZAN ETKÜ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.