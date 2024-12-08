Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor.

Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor. Ülkenin kontrolü şu an Suriye Başbakanı'nda.

Peki eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad nerede? İşte Esad'ın nerede olabileceğine dair iddialar...

ESAD RUSYA'DA MI?

Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

Çöken rejimin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Esad'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Son raporlar, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığını öne sürüyor ancak Suriye hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

"UÇAĞIN İZİ RADARDAN SİLİNDİ"

Ülkeden ayrıldığı öne sürülen Esad, hiçbir yerde bulunamadı.

Uluslararası basında Esad'ın ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceği yönünde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile Esad'ın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.

Rusya'nın açıklamasına göre Esad, iktidarın barışçıl devri talimatı verdi.

Suriye toprağındaki Rus askeri üslerinin üst düzey alarma geçtiği belirtilen açıklamada, Moskova'nın alarmda olduğu vurgulandı.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

ESAD AİLESİ NEREDE?

ABD basını geçtiğimiz günlerde önemli bir iddiayı dile getirdi.

Wall Street Journal gazetesi, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın geçen hafta üç çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığını yazdı.

Gazeteye göre Esad'ın iki kayınbiraderi de Suriye'yi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi.

"ŞAM ARTIK ESAD'DAN KURTULDU"

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.

Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu.

Suriye ordusu ise birliklerinin Hama, Humus ve Deraa'da savaşmaya devam ettiğini açıkladı.

Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.