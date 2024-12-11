Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor. Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmıştı.

Ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç temizlendi. PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu.

Teröristler Deyrizor'a hakim olabilmek için 9 Aralık'ta 10 sivili öldürdü. Muhaliflerin terör örgütüne karşı ilerleyişi Deyrizor'a kadar ulaştı ve bölgede hakimiyet sağlandı.

Enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor

Bölge Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı.

Böylece, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

Günlük 5 bin varil petrol üreten Al-Taym petrol sahası da artık muhaliflerin kontrolünde.