Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Ercan-Gaziköy Anayolu ile Gaziköy - Ercan Tünel arası yürütülmekte olan yol asfaltlama çalışmalarına yarın da devam edilecek.

Çalışmalar süresince bahse konu yolun Ercan Havalimanı ikinci çemberi ile Gaziköy arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılırken, Gaziköy ikinci çemberi ile Tünelin Ercan gidiş istikameti trafik akışına kapatılacaktır.

Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, Ercan Havalimanına ulaşım tünelin Ercan'dan geliş yönü, tek şerit olarak gidiş ve geliş olarak, Gaziköy'e ulaşım ise yine Paşaköy üzerinden sağlanacaktır. Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur."