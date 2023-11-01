Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Girne Yeni Liman Bölgesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan sinyalize kavşakta 01.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası neticesinde zarar gören trafik ışığının değiştirilmesi amacıyla söz konusu trafik sinyalizasyon sistemi 02.11.2023 Perşembe günü saat:15.00’ a kadar kapatılacaktır. Çalışmaların planlanan saatten daha erken tamamlanması durumunda sistem yeniden devreye alınacaktır.

Söz konusu kavşağı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur.

