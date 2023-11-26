Arıza giderilenceye kadar, yol ve trafik güvenliği açısından;
°Lefkoşa yönünden gelen araçlar; düz Ecevit Caddesi ile sola Bedrettin Demirel Caddesine/ Sulu Çember istikametine,
°Ecevit Caddesinden güney (Lefkoşa) yönüne gidecek sürücüler; düz Lefkoşa yönüne ve sola Semih Sancar Caddesine,
°Semih Sancar Caddesinden gelen sürücüler sadece sola Lefkoşa yönüne ve
°Bedrettin Demirel Caddesi - Sulu Çember yönünden gelen sürücüler ise sola Ecevit Caddesine yönlendirilmiştir.
Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.