Arıza giderilenceye kadar, yol ve trafik güvenliği açısından;

°Lefkoşa yönünden gelen araçlar; düz Ecevit Caddesi ile sola Bedrettin Demirel Caddesine/ Sulu Çember istikametine, 

°Ecevit Caddesinden güney (Lefkoşa) yönüne gidecek sürücüler; düz Lefkoşa yönüne ve sola Semih Sancar Caddesine, 

°Semih Sancar Caddesinden gelen sürücüler sadece sola Lefkoşa yönüne ve 

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden İyilik Gönüllüleri’ne destek Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden İyilik Gönüllüleri’ne destek

°Bedrettin Demirel Caddesi - Sulu Çember yönünden gelen sürücüler ise sola Ecevit Caddesine yönlendirilmiştir. 

Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.