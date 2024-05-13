Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Birkaç gün önce haftalık takım düzenine geçilen yarışmada; Merve'nin kurduğu kırmızı takım ile Damla'nın kurduğu mavi takım yarıştı.

İlk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları Sercan ve Yunus Emre olurken; son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda da Aleyna aday gösterildi. Mavi takımdaki en düşük performans yüzdesine sahip Avatar Atakan da potadaki son isim oldu.

Dün akşam 111. bölümüyle izleyiciyle buluşan Survivor All Star'da düello heyecanı yaşandı. İlk tur Sercan-Yunus Emre ve Aleyna- Avatar Atakan mücadelesiyle geçerken; Yunus Emre 5-4 skorla ve Atakan 5-0 skorla galip gelen taraf oldu.

Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu: Üzgünüm ama haklı gururum var - 5

KİM ELENDİ?

Final turunda Aleyna ile Sercan, Survivor All Star'a devam edebilmek için kıyasıya yarıştı. Gece sonu kaybeden taraf 5-1 skorla Sercan Yıldırım oldu.

Gözyaşlarıyla arkadaşlarına veda eden Sercan Yıldırım, seromonide de "Bu sene Survivor benden ne istediyse, vermeye çalıştım açıkçası. Üzgünüm ama bir o kadar da haklı gururum var. O yüzden başımı eğip değil de, dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim" dedi.

Yıldırım, sözlerini; "Kimi kırdıysam, üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlamak için belki bağırdım, belki itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Çok fazla da söyleyecek bir şey yok. Beni bekleyen ailem, arkadaşlarım, sporcularım var. Onları çok özledim. Hakkınızı helal edin" diye noktaladı.