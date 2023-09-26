Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 722 küçük ve büyükbaş üreticisinin banka hesaplarına 95 milyon 485 bin 241 TL 9 kuruş yatırıldı.
Söz konusu döneme ait süt bedellerinin tamamı ödendi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 722 küçük ve büyükbaş üreticisinin banka hesaplarına 95 milyon 485 bin 241 TL 9 kuruş yatırıldı.
Söz konusu döneme ait süt bedellerinin tamamı ödendi.
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