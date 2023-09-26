Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 722 küçük ve büyükbaş üreticisinin banka hesaplarına 95 milyon 485 bin 241 TL 9 kuruş yatırıldı.

Söz konusu döneme ait süt bedellerinin tamamı ödendi.