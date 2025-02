Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Biyologlar Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, KEMA Vakfı, Yeşil Barış Hareketi ve Evrensel Hasta Hakları Derneği eşek öldürülmesi olayları hakkında açıklama yaptı.

Karpaz bölgesinde “en az 14 eşeğin acımasızca katledildiği” haberini büyük bir üzüntü ve öfke ile öğrendiklerini belirten örgütler, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın simgesi haline gelmiş bu masum hayvanların öldürülmesi, insanlık onuruna ve doğaya yapılan büyük bir saldırıdır. Özellikle hamile bir annenin, doğum yaparken bebeğiyle birlikte acımasızca katledilmesi, vicdanları derinden yaralamaktadır. Hayvanlara yönelik şiddet, sadece hayvanların değil, insanlığın da değerlerine zarar veren bir eylemdir. Her türlü vahşet, toplumsal huzurun zedelenmesine, şiddetin meşrulaştırılmasına yol açabilir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlara uygulanan şiddet, genellikle daha büyük şiddet eylemlerinin ön habercisidir. Hayvanlara yönelik şiddet uygulamak, insanlara yönelik şiddetin de zeminini hazırlamaktadır. Bu bağlamda, hayvanlara karşı yapılan her türlü şiddet eylemi, toplumun moral ve etik değerlerini aşındırır ve ileride daha büyük trajedilere yol açabilir. Örgütler olarak, bu vahşet eylemini şiddetle kınıyor, hayvanlara yönelik her türlü zulme karşı toplumsal duyarlılığın artırılmasını ve önleyici önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. İlgili makamları; bu vahim olayla ilgili derhal etkili bir soruşturma başlatmaya ve konuyla ilgili gerekli yasanın en caydırıcı şekilde düzenlenmesi için göreve çağırıyoruz.”

Örgütler, toplumda, doğayı ve tüm canlıları korumanın, her bireyin sorumluluğu olduğuna işaret ederek, hayvanlara yönelik şiddetle mücadele etmenin, daha sağlıklı, barışçıl ve insan odaklı bir toplum yaratmanın temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı.