Birlikten yapılan açıklamada, mevcut durumun, özellikle sağlık kurumları açısından acil önlemler alınmasını ve bu çerçevede Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin alt katları ile Acil Durum Hastanesi’ni doğrudan etkileyen dereden geçen su akışı ve taşkın riskinin derhal değerlendirilerek gerekli tüm koruyucu ve güvenlik tedbirlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“KTTB olarak, yaşanan afet benzeri durumun etkilerinin azaltılması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla derhal bir ‘Acil Durum Masası’ kurulmasını, ilgili tüm kurum ve yerel yönetimlerle birlikte yakın takip ve kriz yönetimi programının uygulanmasını talep ederiz.

Ayrıca hem ulaşım güvenliği hem de öğrencilerin korunması amacıyla okulların ve üniversitelerin geçici süreyle tatil edilmesi yönünde karar alınmasının halk sağlığı açısından gerekli olduğu açıktır.

Bu süreçte, acil sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması adına, sağlık merkezlerine ulaşım için alternatif güzergâhların hızla belirlenmesi ve gerekli durumlarda ambulans ve sağlık personeli geçişi için öncelikli trafik düzenlemesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Tüm halkımızdan, yetkili makamların uyarılarını dikkatle takip etmelerini; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önemle rica eder, yetkili makamları göreve davet ederiz.”