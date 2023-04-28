KTTB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada HPV enfeksiyonunun her iki cinste erken dönemde vajina içinde, kenarlarında, anüste, vulvada ya da erkekte penis üzerinde ve ağız içinde siğillere neden olduğu kaydedildi. HPV’ye bağlı gelişen bu siğillerin tedavi edilmediği takdirde dağılım gösterebileceği ifade edilen açıklamada aşıyla ilgili ise şunlar kaydedildi:

“HPV’nin en tehlikeli türleri ise tedavi edilmezse ileri dönemde kadınlarda rahim ağzı, dış genital organ, makat, erkeklerde penis ve makat, her iki cinsiyette baş-boyun ve boğaz kanserlerine neden olmaktadır. HPV aşıları kanserlere neden olan HPV tiplerine, siğillere neden olan tiplerine karşı koruyucudur.

HPV aşısı olarak geliştirilen 2’li, 4’lü ve 9’lu tiplerini içeren 3 tip aşı vardır. İkili ve dörtlü HPV aşıları rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70-80’inden sorumlu HPV tiplerine; dokuzlu aşı ise kanserlerin yüzde 88-90’ından sorumlu tiplerine karşı yüzde 100 koruyucudur. Ayrıca genital siğillerin yüzde 90’ına karşı da koruyucudurlar.

HPV aşısı, erkek ve kız tüm çocuklara, 9 yaşından itibaren özellikle 11-12 yaşında uygulanmaktadır. 14 yaşına kadar 6-12 ay ara ile 2 doz, 14 yaşından sonra 3 doz uygulanmaktadır. 27-45 yaş arası kişiler için doktora danışılarak yapılması önerilmektedir. Fakat bilinmelidir ki, aşılanmış olunsa bile rutin rahim ağzı kanseri taramalarına devam edilmelidir. 21 yaşından itibaren tüm kadınlara 3 yılda bir PAP Smear yaptırması önerilmektedir. HPV ile PAP smear testinin beraber kullanıldığı taramanın, yani Co-Test’in 30 yaşından itibaren yaptırılması önerilmektedir.”

-“Kanserle mücadelede aşı koruyucudur”

Rahim ağzı kanserinin, dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklama şöyle sürdü:

“Dünyada, her yıl 500 binden fazla kadına rahim ağzı kanseri tanısı almakta ve 250 binden fazla kadın da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Koruyucu önleyici sağlık hizmetleri bağlamında, düzenli rahim ağzı kanseri taraması ve HPV’ye karşı yaygın aşılama kansere karşı etkin bir korunma ve mücadele yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü, 15 yaşından önce kız ve erkek çocuklarının yüzde 90’ının aşılanmış olması ile 2120 yılında rahim ağzı kanserinin yok olacağı yönünde öngörüde bulunmuştur”

HPV aşılarının ciddi yan etkileri olmadığı ifade edilen açıklamada “Sadece hafif ateş, aşı yerinde hafif ağrı ve kızarıklık görülebilmektedir. Tüm bilimsel veriler kısırlık yapmadığı yönündedir” denildi.

-“Erkeklerde tedavi edilmediği takdirde HPV penis veya anal kanserlere neden olabilir”

HPV virüsünün erkekte genital, anal veya oral siğil oluşmasına ve tedavi edilmemeleri durumunda penis veya anal kanserlere neden olabildiği de ifade edilen açıklamada bu nedenle erkeklerinde de HPV aşısı olmasının önemli olduğu ifade edildi. Enfekte erkeklerin, kadınların enfekte olup, rahim ağzı kanseri olmasına da neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sağlıkta esas olan hasta olmadan korunmadır, enfekte olmaktan korunarak aşılanarak kanserlerin önüne geçilebilir. Bu noktada yapılması gereken 9 yaşından, özellikle 11 yaşından itibaren kadın veya erkek fark etmeksizin tüm çocuklarımızın aşılanması zorunludur. Sağlıktan sorumlu bakanlık olan Sağlık Bakanlığı, HPV aşılanmasının rutin aşı takvimi içerisine alıp ücretsiz olarak herkese uygulaması elzemdir.”