Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, diş hekimliği ve tıpta uzmanlığa sınavsız girişi kabul etmeyeceğini, bu konuda yasal yetki ve sorumluluklarını kullanacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’ndaki düzenlemeyi değerlendirerek “KTTB onayı olmadan bu ülkede uzmanlık yapılamaz, yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Bu yasayla verilecek tıp ve diş hekimliği uzmanlıklarını tanımayacağımızı, bu uzmanlıkları onaylamayacağımızı tüm topluma ve siyasi iradeye açıkça beyan ederiz” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olan tasarıyı değerlendirdiği yazılı açıklamasında, bu süreçte iyi niyetle, yapıcı ve çözüm odaklı tüm girişimleri yaptığını ancak görüşlerinin, uyarılarının ve bilimsel itirazların yok sayıldığını savundu.

Söz konusu tasarıdan, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim girişte merkezi sınavla ilgili maddenin çıkarıldığını savunan KTTB, bunun çıkar çevrelerinin talimatıyla yapıldığı iddia etti.

İhtisas eğitimin tam zamanlı olarak ülkede verilmesi için tasarının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne baskı yapıldığının ileri süren KTTB, “Sınavsız uzmanlık eğitimine girişin kesinlikle kabul edilemeyeceğini defalarca söyledik. Buna rağmen, hekimlerin görüşü hala göz ardı ediliyor” açıklamasında bulundu.

Bu yasa geçirilirse, doğacak tüm sonuçların sorumluluğunun başta hekim olan Başbakan Ünal Üstel ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek olmak üzere, iktidardaki ve muhalefetteki tüm milletvekilleriyle iyasi iradeye ait olacağını belirten birlik, açıklamasında şunları da ifade etti:

“Eğer bu düzenleme Kıbrıslı Türk hekimlerin iradesini, tıbbi etik, deontoloji ve kamu yararı ilkelerini göz ardı ederek yasalaştırılırsa, bunu asla kabul etmeyeceğiz ve buna karşı tüm yasal gücümüzü kullanacağız. Ayrıca açıkça vurguluyoruz: Bizlerin onayı olmadan bu yasa kapsamında verilecek uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgeleri tarafımızdan tanınmayacak ve onaylanmayacaktır.

Bu tutumumuz; etik, deontolojik sorumluluğumuzun ve insan hayatına verdiğimiz değerin gereğidir. Hatırlatmak isteriz ki KTTB onayı olmadan bu ülkede uzmanlık yapılamaz, yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Sağlık hakkı bir ticaret alanı değil, kamusal ve anayasal bir haktır”

"YARGI DAHİL HER ALANDA YILMADAN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hekimliğin bir meslek değil, topluma karşı ağır sorumluluk taşıyan kamusal bir görev olduğunu ifade eden KTTB, açıklamasında, “Belirli çıkar çevrelerinin değil, her zaman olduğu gibi halk sağlığının, hekimlik mesleğinin geleceği ve onurun yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz” ifadelerine de yer verdi.

Bunun için yargı dâhil her alanda yılmadan mücadele edeceğini belirten KTTB, “Merkezi sınav olmadan, onaylamadığımız şekilde yürürlüğe girecek bu yasa ile verilecek tıp ve diş hekimliği uzmanlıklarını tanımayacağımızı, bu uzmanlıkları onaylamayacağımızı tüm topluma ve siyasi iradeye açıkça beyan ederiz” açıklamasında bulundu.