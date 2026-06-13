Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Hizmetleri Yasası’nda yapılması tartışılan değişikliklere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Birlik, özellikle Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) yasa kapsamından çıkarılması veya yetkisiz hale getirilmesine yönelik girişimlere karşı çıktı.

Açıklamada, sağlık sisteminde olduğu gibi 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde de ciddi personel ve sistem sorunları bulunduğu belirtilerek, son dönemde gündeme gelen sorunların önemli bir bölümünün çalışanların özlük hakları, çalışma koşulları, kadro yetersizliği ve Sağlık Bakanlığı’nın uzun süredir çözüm üretmediği yönetimsel eksikliklerden kaynaklandığı ifade edildi.

KTTB, son günlerde yeniden gündeme getirilen ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ni de kapsayan Sağlık Hizmetleri Yasası’na ilişkin değişiklik tartışmalarını kaygıyla takip ettiklerini belirterek, Birliğin de paydaşlarından biri olduğu yasanın yaklaşan erken genel seçim ve yerel seçim sürecinde siyasi hesaplara kurban edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“DENETİMSİZ UZMANLIK EĞİTİMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Açıklamada, "daha fazla oy elde etme kaygısıyla" Sağlık Hizmetleri Yasası’nın değiştirilerek Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun yasa kapsamından çıkarılması ya da göstermelik ve yetkisiz bir yapıya dönüştürülmesinin, ülke sağlık sisteminin geleceğine vurulacak ağır bir darbe olacağı savunuldu.

Uzmanlık eğitimi süreçlerinde yaşanan denetim eksiklikleri ile asistan hekim alımlarındaki sorunların ortada olduğuna dikkat çeken KTTB, bu alanda güçlü yasal denetim mekanizmalarının oluşturulmasına karşı gösterilen direncin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Birlik açıklamasında, plansızlık, denetimsizlik ve kurumsal başıboşluğu derinleştirecek adımların ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunularak, "Bir kez kaybedilen denetim ve standartların yeniden tesis edilmesi çok daha zor olacaktır" denildi.

“HALK SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN YASALAR SEÇİM HESAPLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLEMEZ”

KTTB, halk sağlığını ilgilendiren düzenlemelerin günü kurtarmaya yönelik siyasi hamlelerle değil; bilimsel veriler, kurumsal akıl ve toplum yararı gözetilerek hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak açıkça ifade ediyoruz ki; halk sağlığını ilgilendiren yasalar seçim hesaplarıyla şekillendirilemez. Sağlık politikaları, ilgili tüm tarafların iş birliğiyle oluşturulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Birlik, hükümeti, milletvekillerini ve ilgili tüm tarafları sağlık sisteminin geleceğini riske atacak popülist adımlardan kaçınmaya, halk sağlığını siyasi çıkarların üzerinde tutmaya ve sağlık politikalarını bilimsel temeller üzerinde şekillendirmeye davet etti.