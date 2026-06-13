LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yenişehir’de bulunan Şehit Mustafa Hasan Sokak ile Şehit O. Mustafa Sokak’ta 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Belediye, çalışmaların güvenli ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin trafik işaretleri ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini, araçlarını çalışma alanlarına park etmemelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Yetkililer, çalışmalar süresince yaşanabilecek geçici trafik düzenlemeleri nedeniyle vatandaşların anlayış göstermesini talep etti.