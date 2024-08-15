Birlik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Kenya, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Ruanda ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde yeni varyantla artan maymun çiçeği (mpox) vakalarının kıtanın dışına yayılma riski nedeniyle KKTC’de de acil önlem alınması gerektiğini kaydetti.

KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle:

“Maymun çiçeği, çiçek hastalığına benzer belirtiler gösterir, ancak daha hafif semptomlar görülür. Ölüm oranının erişkinlerde yüzde 4-5, çocuklarda yüzde 10 olduğu bildirilmekte. Özellikle 1 yaş altı, savunma sistemi zayıf, egzama öyküsü olan ve gebeler daha yüksek risk grubundadır. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, üşüme ve döküntülerle klinik verir. Döküntüler, ateş başladıktan 1-3 gün sonra yüzde başlar, ardından vücuda yayılır. Döküntüler, önce düz ve kırmızı benekler olarak başlar, ardından kabarcıklara, püstüllere dönüşür ve sonunda kabuklanarak iyileşir. Maymun çiçeği virüsü insanlara hayvanlardan, insandan insana temas ve kontamine yüzeylerle bulaşır. Yüksek bulaşıcılık riski olan mpox, cinsel ilişki, yakın ten teması, konuşma veya nefes yolu ile bulaşabilir. Korunmak için enfekte kişi ve hayvanlardan uzak durmak ve olası temas sonrası el yıkamak önemlidir. Maymun çiçeği genellikle hafif seyirli olsa da ölüm dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple, hastalığın yayılmasını önlemek için hastalar izole edilmelidir. Gerekli önlemleri almak üzere Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini maymun çiçeği konulu özel gündemle toplayıp erken zamanda bir yol haritası ortaya koymalıdır. Özellikle ülkemize yeni eğitim dönemi Mpox’un görüldüğü ülkelerden gelecek kişi ve öğrencilerin olası enfeksiyonları nedeni ile mutlaka bu açıdan muayene edilmesi ülkemizde olası salgının önüne geçmek için gereklidir. Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının gerekli kontroller için ivedi organize olup uygulamaya başlaması gereklidir.”