Reynar'ın açıklaması şu şekilde:

Dünyanın en saygın üniversitelerinin bile online eğitimle, sertifika, master ve lisans ile hatta doktora eğitimi bile verdiği bir çağda,

hâlen diplomalar online alındı diye çığırtkanlık yapmak ve üstelik bunu gençlerin emeği üzerinden siyasete malzeme yapmak çok çirkin.

Diplomanın sahte olması başka bişey,

eğitim online alındı diye sahte olduğu algısını yaymak başka bişey.

Sizin vizyonsuzluğunuz ve karşı takıma çamur at izi kalsın siyasetinizle gerçekten emek sarfeden binlerce gencin diploması tehlikede.

Açın gözünüzü biraz dünyaya!