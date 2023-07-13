Asgari Ücret Saptama Komisyonu, dün yapılan toplantıda yılın ikinci asgari ücretini aylık brüt 18 bin 103, net 15 bin 750 TL olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ adlı programda yeni belirlenen asgari ücreti değerlendirdi.

Asgari ücretin çok yüksek olması durumunda işsizlik oranının artacağını kaydeden Taçoy, “Asgari ücret politikası farklı bir politikadır” dedi.

Taçoy, tüm detayları düşünerek ve hesaplayarak asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yaptıklarını söyledi.

Asgari ücretin maliyetinin küçük ve orta ölçekli işletmeleri en çok etkileyen unsur olduğunu öne süren Taçoy, “Bu kayıtlara geçen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.