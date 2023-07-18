Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, kabinen değişeceği ve görevden alınacağı yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BAŞBAKAN BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEZSE İSTİFA EDEBİLİRİM”

Başbakan Ünal Üstel’in kendisiyle çalışmak istememesi halinde istifa edebileceğini vurgulayan Taçoy, “Ben 295 aylık vekilim. Hiçbir genel başkandan bakanlık talep etmedim. Bana verilen tüm görevleri yerine getirdim” dedi.

Taçoy, “Beni görevden almak demek, benim bulunduğum makamı haysiyetsizleştirmek demektir. Bu iddialar benim motivasyonumu düşüremez. Benim görevim neyse onu yaparım” ifadelerini kullandı.

Bakanlık görevinden istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Taçoy, “Makamlar hiç kimseye baki değildir. Takdir edildim geldim, takdir edilemezsem giderim” diye konuştu.

“SİYASETİN RAHATLAMASI İÇİN BENİM MAKAMIMDAN GERİ ÇEKİLMEM GEREKİYOR”

Taçoy, siyasetin rahatlaması için Bakanlık makamından geri çekilmesi gerektiğine işaret ederek, “Gereği neyse biz kendi içimizde bunu halledeceğiz” açıklamasında bulundu.

Geçmiş dönemlerde Ekonomik ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Taçoy, TC ile KKTC arasında yapılacak olan çift yönlü elektrik projesi için bugün imzalanan mutabakat metnini değerlendirdi.

Arz güvenliğinin her daim düşünüleceğini ve makineleşmeye de yatırım yapılacağını aktaran Taçoy, “O makineleşme gücü her zaman için burada olacak” dedi.

“ELEKTRİĞİN ARDINDAN DOĞAL GAZIN DA ÜLKEYE GELMESİ PLANLANACAK”

Taçoy, enterkonnekte enerjinin hayat bulması halinde doğal gaza geçilebileceğini belirterek, “Ülkeye ilk su geldi. Şimdi de elektrik gelecek. Ardından boru hatlarıyla KKTC’ye gelmesi planlanacak” ifadelerini kullandı.

Tüm makinelerin dönüşümünü sağlamak kaydı ile doğal gazın ilerleyen yıllarda kullanılabileceğini söyleyen Taçoy, “Sonraki süreçte ise öncelikli olarak çift yakıtlı makineleri tercih edilecek. Bu makineler ithal edilecek” diye konuştu.

Taçoy, KKTC’nin birçok yatırıma ihtiyaç duyacağını dile getirerek, “2030 yılına kadar enerji arz güvenliğimizin 850 megavatlara çıkması bekleniyor. 2035 yılında ise ihtiyacımız 1150 megavata çıkacak” açıklamasında bulundu.

“ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN BİRÇOĞU ALTYAPI EKSİKLİKLERİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintilerine de değinen Bakan Taçoy, “Bu kesintilerin birçoğu altyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor” dedi.

Taçoy, birçok bölgede yeni şan sahalarının inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “En basit şan sahasının maliyeti 7 milyon Euro’dur. Planlı ve erken şekilde işlerimizi halletmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Enterkonnekte enerjinin çevre dostu ve kendi kendini ödeyebilen bir yatırım olduğunu kaydeden Taçoy, “Bu şekilde daha ucuz bir enerjiye ulaşabileceğiz” diye konuştu.

“ENTERKKONEKTE ENERJİ KIBRIS TÜRK HALKININ KOŞULLARINI DAHA KALİTELİ HALE GETİRECEK”

Taçoy, enterkonnekte enerjinin Kıbrıs Türk halkının hayat koşullarını daha kaliteli hale getirecek bir model olduğunu belirtti.

Suyun ve elektriğin ardından boru hattıyla doğal gazın da ülkeye geleceğini yineleyen Taçoy, “O ihtiyacımız da ilerleyen yıllarda karşılanacak” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Kıbrıs Postası