Taçoy, geçtiğimiz toplantıda 11 bin 500 net asgari ücret kavramını işçi tarafının kendi içinde tartışmak ve görüşmek istediğini söyleyerek toplantıdan ayrıldığını belirterek, bugünkü toplantıda düşüncelerin bir kez daha masaya yatırılacağını söyledi.

Geçen hafta yapılan toplantıda işveren tarafının katılmamasından dolayı tek taraflı bir toplantı yapıldığına dikkat çeken Taçoy, 'bizim çıkabileceğimiz en üst nokta 11 bin 500 TL'dir' dedi.

Taçoy, 'umarım bugün son noktayı koyarız' diye konuştu.