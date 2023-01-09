ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy katıldığı bir programda Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar konusunda ortak çalışma yürüttüklerini belirten Taçoy, protokol yapma aşamasına gelindiğine dikkat çekti.

"Ayın sonuna kadar umarım ki Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’i adamızda misafir ederiz" diyen Taçoy, "Genel Sağlık Sigortası konusunda kendi personelimiz şu anda çalışıyor. Genel Sağlık Sigortasının ülkemizdeki tahmini bütçesinin ne olması gerektiğini görmek istiyoruz. Sağlık sitemindeki harcamaların tümünün bütçeleştirilmesi ve devletin katkısı ne olacak şeklinde bir düşünce tarzımız var. Bunların tümünü bir araya getirip bir başlangıcı yapmak mecburiyetindeyim. ”dedi.

Bir protokol de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile...

Sosyal hizmetler adına kadın kooperatifçiliğinin gelişmesi için faaliyet başlattıklarını da anlatan Taçoy, “20 Ocak günü Beyarmudu’nda kadın kooperatifçiliği konusunda ve aromatik bitkiler konusunda bir konferans düzenliyoruz. Aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık adamıza gelecek. Derya Yanık hanımefendi ile birlikte de bir protokol üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Sosyal Yardım Binası açmak için kolları sıvamış durumdayız. Sosyal Yardım Binası ile Türkiye’deki bütünleşik sosyal hizmetler bilgi sisteminin aynısının bir benzerinin KKTC’de uygulamaya geçmesi noktasındaki bir adımın atılmasıyla başlayacak. Hem KKTC’de hem Türkiye’deki bütünleşik sosyal hizmetler bilgi sisteminin sorgulama sisteminin, sorgulanmasıyla birlikte artık e devlet projesinin de gündeme gelerek programının yazılması yönünde bir süreç olacaktır. İnşallah o gün Sayın Emine Erdoğan’da bakanlığımız ile bitlikte o toplantıya iştirak edecek. Kadınlarımızı bir şekilde daha fazla teşvik etme adına bir çalışma olacaktır” dedi.