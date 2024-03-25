Taçoy, TMT düşüncesinin Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda ve bir devlete kavuşmasında büyük rolü bulunduğuna işaret ederek, bu düşüncenin devamı için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçten ilkelerden vazgeçmeden çıkılacağına inanç belirten Taçoy şunları kaydetti:

“Babam Merhum Yusuf Taçoy'un mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın genel kuruluna katıldım.

Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşunda gösterdiği cesaretle bir milletin bir devlete ulaşmasını sağlayan TMT ruhunun devamı ve bu düşüncenin yaşatılması için mensubu bulunduğum partinin mücadeleye devam edeceğinin şahsım adına garantisini veririm.

Geçmiş olduğumuz zorlu süreçten de alnımızın akıyla çıkmak için ilkelerimizden vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Yarınların Mukavemetçi büyüklerimizin tasarladıkları şekilde yaşanması adına ileriye gururla bakacağız ve bu çerçevede bir gelecek oluşturacağız.”