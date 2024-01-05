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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program başında İsias Dava sürecini değerlendiren Taçoy, 'ateş düştüğü yeri yakar' diyerek, yüreklerin az da olsa rahatlamasının tek yolunun adaletin yerini bulması olduğunu kaydetti. Olası kast gibi bir durumun var olduğunu dile getiren Taçoy, binanın ne kadar yanlış yapıldığının iki gündür süren dava sürecinde de tekrardan gözler önüne serildiğini kaydetti.

"KKTC'nin yüreği, tek yürek olarak Adıyaman'da atıyor" diyen Taçoy, otelde hayatını kaybeden turist rehberlerinin ailelerinin de KKTC halkı ile birlikte sesini yükseltme fırsatını bulduğunu belirterek, "Adıyaman'da bu konuda adalet tecelli ederse, tüm Türkiye'ye örnek bir arar olacak ve geleceğe yönelik bir ikaz olacak" diye konuştu.