Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 1 Temmuz’da Kıbrıs’a geleceğini belirten Başbakan Ünal Üstel, bu ziyarette ilgili protokolün imzalanacağını söyledi. Üstel, Eylül-Ekim aylarında boruların döşenmesine şahitlik edileceğini ve projenin resmen başlayacağını ifade etti. En geç 2029 yılına kadar projenin tamamlanmasının beklendiğini de kaydetti.

Programda hükümetin kuruluş sürecini hatırlatan Üstel, göreve pandemi sonrasında geldiklerini ve küresel istikrarsızlığa rağmen ülke içinde siyasi istikrar sağladıklarını, bu sayede hem ekonomi hem de Cumhuriyet Meclisi’nde düzenin tesis edildiğini ve hükümetin 5’inci yılına girdiğini söyledi.

2013 ile 2020 yılları arasında 7 hükümetin geçirebildiği yasadan daha fazla yasa geçirdiklerini vurgulayan Üstel, “Ne yaptı bu hükümet?” sorularına da yanıt vererek, “Ne bu hükümetin yaptığını başka bir hükümet yaptı ne de bu istikrarı başka bir hükümet sağlayabildi” ifadelerini kullandı.

Enerjide yeni bir yapılandırmaya gidileceğini belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile enterkonnekte sistem ve yeşil enerji çalışmaları çerçevesinde protokollerin sağlandığını, fizibilite raporlarının hazırlandığını ifade etti. Avrupa Birliği’nin projenin ilerlemesi için onayının beklendiğini söyleyen Üstel, bağlantılı bir sistem olduğu için bu onaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yaklaşık 1,5 yıldır hem Yunanistan’ın hem de Güney Kıbrıs’ın veto oylarıyla karşılaşıldığını ifade eden Üstel, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığından bu yana konunun gündeme getirilmediğini, bunun da Rum tarafının niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Santrallerin doğal gaz ile çalıştırılarak daha temiz bir enerji hedeflediklerini ifade eden Üstel, bu sayede hem çevrenin korunacağını hem de maliyetlerin düşeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile projenin son aşamaya geldiğini belirten Üstel, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

HABER- KAYNAK : KIBRIS POSTASI https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n605384-basbakan-ustel-yilmaz-1-temmuzda-gelecek-eylulekim-aylarinda-dogalgaz-borulari-dosenecek