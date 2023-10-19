Kamuoyunda “Reçete Yolsuzluğu” olarak anılan soruşturmaya ilişkin olarak, sistemin bazı yönlerine işaret eden Taçoy, yolsuzluğun yanı sıra kötü maksat içermeyen birçok uygulamanın da söz konusu olabileceğini söyledi.

Taçoy, sadece yardım amaçlı ve iyi niyet taşıyan ancak sistemden dolayı usulsüzlük durumuna düşen uygulamalar bulunduğunu kaydetti.

“Benim üzerimden eczacı olan kardeşime saldırıyorlar”

Reçete Yolsuzluğu’nun UBP kurultayına ilişkin olarak kendisine karşı kullanıldığı şeklinde bir soruyu yanıtlayan Taçoy, kendisi üzerinden eczacılık yapmakta olan kızkardeşine saldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu saldırının basın yoluyla da yapıldığını ifade eden Taçoy, “kızkardeşim yılbaşından bu yana 400 civarında reçete yapmıştır ve dileyen gelip soruşturabilir” dedi.

“benim üzerimden kızkardeşim veya bir başkasının dayak yemesi hoş bir durum değil” diye konuşan Taçoy, konuya ilişkin olarak yetkili makamlardan gerekli açıklamaların yapılmış olduğunu anımsattı.

“Dokunulmazlığımı kaldırıp beni soruşturabilirler”

Hasan Taçoy, “bu konuda beni tutacak bir şey olmadığını farkettiler, şimdi farklı konularla bunu yapmayı deniyorlar. Bunları da gerek çeşitli makamlardan ve çeşitli yerlerden duyuyoruz. Bunlar da gündemimize geliyor kulağımıza çalınıyor. Ama önemli değil. Yapmak istediklerini yapacaklar, araştırmalarını yapacaklar. Herkes görecek. Benim başıma böyle birşey ilk kez gelmiyor. Bir zamanlar İrsen Bey de benim için bazı sözler sarfetmişti. Ben o dönemde meclise gittim ve kendi dokunulmazlığımın kaldırılmasını istedim. Şimdi yine aynısını söylüyorum. Gerekirse kürsü dokunulmazlığım, yani konuşma özgürlüğüm hariç dokunulmazlığım kaldırılabilir. Bir soruşturma başlatılacaksa seve seve bunu yapsınlar” dedi.

“Görevden alınmamı ben talep etmiştim, alınmasaydım istifa edecektim”

Kurultay hesabıyla kendisine yönelik bir takım konuşmalar ve girişimler yapıldığını ve bunu üzülerek takip ettiğini ifade eden Taçoy, bakanlık görevinden alınmayı kendisinin talep ettiğini hatırlattı.

Taçoy, kurultay tarihinin bir an önce belirlenmesi talebinin sürdüğünü belirterek, “Üstel kabinesinde olmaktan mutsuzluk duyduğumu dile getirmiştim” dedi.

Parti Meclisi toplantısında söz konusu durumu dile getirmiş olduğunu ifade eden Taçoy, görevden alınmayı talep eden, alınmayacaksa da istifa edeceğini söylediği bir konuşma yapmış olduğunun altını çizdi.

Hasan Taçoy, “yönetim şeklinden mutsuzsanız o kabinede kalmazsınız, benim derdim buydu. Ünal bey beni görevden aldı diye bir durum söz konusu değil, benim talebim bu yöndeydi zaten. Bu nedenle ben çok rahatım” dedi.

Bakanlığı süresinde bazı icraatlarının engellendiğine vurgu yapan Taçoy, kurultay hesabıyla bunların yapılmış olabileceği düşüncesini paylaştı.

Ünal Üstel’in tek başına kurultay adayı olması fikrine o dönemde sadece kendisinin ve Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli’nin karşı çıktığını anımsatan Taçoy, diğer arkadaşlarıyla ters düşmemek için o kurultayda aday olmadığını açıkladı.

“ben ilk kurultayda adayım” vurgusu yapan Taçoy, kurultay tarihinin 2023 Ekim olduğunu söyledi.

“Kurultay vaktinde yapılmazsa UBP seçime katılamayacak”

Kurultayın 2024 Ekim’de yapılması düşüncesinde olanların varlığına işaret eden Taçoy, “bu Hasan Taçoy meselesi değildir. Bu parti meselesidir. Partinin şunu düşünmesi lazım: Ekim 2024 yasayla verilmiş son tarihtir ve eğer siz o tarihte kurultayı tamamlayamazsanız bu parti seçime giremez. En geç bu ay içerisinde kurultay kararı alınmalıdır. Tarihi erteleyip sistemi zorlamak çok başka şeylere sebep olur. O yüzden kararın şimdi alınması ve bu dönem içinde kurultayın yapılması lazımdır” dedi.

Taçoy, konunun bir parti içi toplantısında mutlaka tartışılacağının altını çizerek, Üstel’in en son Temmuz ayında yapılan toplantıda konuyu bir hafta içerisinde gündeme getireceğini söylemesine rağmen, aradan geçen 5 aya rağmen hala o “1 hafta”nın tamamlanmadığını ironisinde bulundu.

Bu konuları Üstel’e yüz yüze de konuştuğunu aktaran Taçoy, “genel kurulun sadece genel başkan seçiminden ibaret olmadığını idrak etmemiz lazım. Köy ve mahalle kongrelerinin, ilçe kongrelerinin muhakkak yapılması gereke bir dönemdir ve bir süreç alır” ifadelerini kullandı.