Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından ve bakanlarından, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım’ı bir kez daha KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duymaktayım" ifadelerini kullandı.

Taçoy, "Yürüttüğü her görevde, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah ve mutluluğu için çalışan Sayın Binali Yıldırım’ın KKTC’de bulunması şahsım adına son derece büyük bir onurdur" dedi.

Taçoy, "KKTC’nin inkişafı ve refahını her zaman ön planda tutan, Anavatan Türkiye’nin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından Sayın Yıldırm’a bir kez daha hoş geldiniz dileklerimi iletirim" açıklamasını yaptı.