Taçoy mesajında, Arifoğlu’nun kendisinin manevi babası olduğunu ifade ederek, “hocam, abim, sırdaşım ve başım dara girdiğinde danıştığım; seni asla unutmayacağım” dedi.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Tuncer Arifoğlu’nu son yolculuğuna uğurlarken, hayatıma dokunduğu anları yeniden gözümün önünde canlandırdım. O kadar çok şey paylaşmışız, bende güzel ve değerli o kadar çok anı bırakmış ki!

Genç yaşta tanışma fırsatı bulduğum hocam, abim, sırdaşım ve başım dara girdiğinde danıştığım Tuncer Arifoğlu. Sendeki tecrübeyi benimle paylaştığın için öncelikle teşekkür ederim.

Sen benim Amerika’daki ilk günlerimde yol gösterenimdin, ekonomi hocamdın. Sonrasında ise hayatımın her adımında, ticari yaşantıma başlarken, nişan yüzüklerimi takarken, siyasi yaşantıma başlarken yanımda olan yine hep sendin.

Belki her adımda değil, ama en zorumda mutlaka seni arardım, senin o engin tecrüben ve bilgeliğin bana huzur verirdi. En mutlu anımı paylaşmak için dahi sana gelirdim.

33 yıl sonra kızımın nişan yüzüklerini takarken söylediklerin ve bir anda duygularını gözyaşlarınla ifade etmen beni çok duygulandırmıştı. Bende bıraktığın hatıralarının tümü de değerli ve unutulmaz.

Herkesin dediği gibi manevi babamdın sen benim.

Senin yokluğuna alışmam asla mümkün olmayacak. Bende bıraktığın değerleri taşımaya ve onları bundan sonraki yaşantımda yolumu aydınlatacak bir ışık olarak kullanmaya devam edeceğim.

Seni asla unutmayacağım…

Işıklar yoldaşın olsun…”