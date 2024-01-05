UBP kurultayıyla ilgili konuşan Taçoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Gündem Kıbrıs'ta yaptığı açıklamalarda yapılması gerekeni ortaya koyduğunu belirterek, konunun Ankara'ya taşınmasını eleştirdi.

"Bu konular Ankara'ya taşındı ben eminim"



Taçoy, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Başbakan Ünal Üstel'in her zaman için yanımızda olmasını istediğimiz Türkiye ile aşırı derecede beraber hareket etme eğilimi var. Bu bize de bağlarımıza da zarar veriyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Türkiye'nin başında bir çok sorun var. "Ankara bizi çağırdı Ankara'ya gittik" deniyor. Ankara sizi çağırsa büyükelçi de sizinle gelir. Randevu talebini siz yaptınız. Üstel, Tatar'ı aracı olarak kullandı. Ersin bey "siz Temmuz-Ağustos'da seçim yapamazsınız" diyor. "Köy mahalle kongreleri 3 ay zaman ister" diyor. Doğrudur. Defalarca anlattım. İlçe kongrelerini yapabilmek için yazda siz kimi bulacaksınız o sıcakta gelsin? Arkasına diyorsunuz ki Eylül'de kurultay yapacaksınız. Şimdi karar alsanız Haziran ayında kurultay yapabilirsiniz. Ama "yapamazsanız bunu Eylül'de yapmanız gerekir" diyor Sayın Tatar. Ama esas olgu şu yazda bir şey yapamazsınız. Bu konular Ankara'ya taşındı, ben eminim. Bu üllkenin demokratik olguları bu şekilde Ankara'ya yansıyor.

"Türkiye'nin başını ağrıtamayalım"

Taçoy, Türkiye'nin başını ağrıtmadan kendi sorunlarımızı çözmemiz gerektiğini belirterek, kurultayın Haziran ayında yapılabileceğini kaydetti, yapılan girişimlerin de yanlış olduğunu vurguladı.