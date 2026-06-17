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Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye araçları, arazözler, YAMA ve YİM araçları, dronlar ile su tankerleri kullanıldı.

CTP, Yeşil Sol Parti heyetini kabul etti

Saat 13.50 sıralarında meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri ortaklaşa müdahale etti.

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