TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, toplantıda söz alarak 7 yıldır kurumun müdürü olduğunu belirterek, bu yıl bütçede yüzde 30 artış yapıldığını, bütçenin yüzde 98’inin maaş ödemelerine gittiğini, yüzde 2’lik kısımla ajansın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Gürdallı, ajansın en acil ihtiyacının araç olduğunu da dile getirdi.

-Cabacaba

Komitede söz alan Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba, TAK’ın az kaynakla çok görev yapan tasarruflu bir kurum olduğunu kaydetti.

Kurumların araç sorunlarının benzer olduğunu ifade eden Cabacaba, araçlar için genel bir alım yapılması, bunun için de Devlet Emlak üzerinden ihaleye çıkılması gerektiğini ancak bir süredir bunun yapılmadığını söyledi.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı da komitede söz alarak, TAK Müdürü’ne kurumlardan gelen bildirilerin nasıl değerlendirildiğini, hangisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına nasıl karar verildiğini sordu.

TAK Müdürü Gürdallı, bunun editöryal süzgeçten geçirildiğini, hakaret içermemek kaydıyla bildirilere yer verildiğini ifade etti.

Aranın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesi görüşülecek.