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Asgari Ücretin belirlenmesi ile birlikte zamlar da yağmur gibi yağmaya devam ediyor.

A’dan Z’ye her ürüne zam gelen ülkemizde bir zam da taksi ücretlerine yapıldı.

Buna göre;

Taksimetrelerin Gündüz Açılış fiyatı 41 TL , Gece Açılış fiyatı ise 56 TL oldu.

Bu açılış ücretlerine göre :

Ercan – Lefkoşa Gündüz tarifesi 495 TL’ye denk gelirken, Gece tarifesi için Ercan – Lefkoşa arası bu rakam : 575 TL oluyor.

Girne Merkez – Ercan Gündüz Tarifesi 900 TL olurken , gece ise bu rakam 1035 TL’ye yükseldi.

Öte yandan Girne Kapısı – YDÜ 180TL ve Lefkoşa Şehirçi 130 TL.