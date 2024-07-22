Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.07.2024 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa’da, tahkikat maksatlarıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Şiddet Şubesi'nde bulunan Lefkoşa'da Sakin Iruvie Wanogho'nun yapılan muhaceret kontrolünde 16.05.2018 tarihinden itibaren toplam 2258 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ,serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 20 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.