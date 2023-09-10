GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

EN BÜYÜK SORUN BAGAJ BANDI… Yeni Ercan Terminal Binası, 20 Temmuz'dan itibaren ülkeye hizmet verirken, yaşanan birçok sıkıntı da yolcular tarafından süreç içerisinde gündeme getirildi. Vatandaşların dile getirdiklerine göre, Yeni Ercan binasında en büyük sıkıntı gelen yolcu kısmındaki bagaj bandında yaşanan sorunlar ve park yeri oldu.

“KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”… Muhammed Mavili,” Yeni Ercan Havalimanı'nı kullanmadım, kullanmayı da düşünmüyorum. Bir sürü eksiği olan havalimanından nasıl, neye güvenip de uçayım? Elektrik yok, meteoroloji birimi yok, Ercan'dan uçacağıma kendimi gidip bir yerden atayım daha iyi. Bunlar hükümetçilik oynamaya devam etsinler” dedi.

“BAVUL KAYBOLDU”… Rahme Erses, “Yeni Ercan Havalimanı'nı kullandım. Görüntü olarak güzel ama yeteri kadar hizmet alamadık. Komşumuzun bavulu kayboldu, sıkıntılı bir süreç oldu. Bagaj bandı bozuktu, çok büyük sıkıntı yaşadık. Umarım bir an önce düzelir” şeklinde konuştu.

“OTOPARK GİRİŞE ÇOK UZAK”… Mehmet Kapti, “Benim işim turist transferi o yüzden yeni Ercan'ı yolcu alıp, bırakmak için sürekli kullanıyorum. Ben Larnaka Havalimanı'na da gidiyorum. Orada yolcuları karşılayacağımız zaman havalimanın içine giriyoruz. Burada hiçbir türlü girilmiyor, yasak. Herkes dışarıda bekliyor bu kez kargaşa oluyor. Havalimanı parkı girişe çok uzak. Çok ama çok sıkıntımız var bu açıdan. Misafirler geliyor biz yolcu bekletiyoruz araç getirmek için park yerinden. Önümüz kış, nasıl olacak bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARACIMIZI BULAMADIK”… Fatma Zaim, “Yeni Ercan terminali tam bir bulmaca gibi. Rezillik. Gece yarısı rezil rüsva olduk. Aracımızı bulamadık, büyük sıkıntı yaşadık. Çok büyük rezillik” dedi.

“BİRAZ DEĞİŞİK”… Şerife Şengülen, “Yeni Ercan terminal binası açıkçası bana biraz değişik geldi. Kesinlikle tamamlanmış bir uçak alanına benzemiyor. Lavabolarda sökülmemiş kâğıtlar var. Hani bir oyuncağı alıp bazı kâğıtlarını söker, bazılarını bırakırsınız ya, o şekilde” dedi.