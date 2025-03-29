Hüseyin Çavuş, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdir. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün anlam kazandığı bu özel günlerde, sevgi ve barışın hâkim olduğu bir toplum için birlikte hareket etmeye devam etmeliyiz. Tarım sektöründe emek veren üreticilerimiz başta olmak üzere, tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum”