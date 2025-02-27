Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yıldırım köyünde üreticilerle bir araya gelerek, tarım sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, kayıtlılığı oluşturmak ve “Entegre Tarım Bilgi Sistemi” konusunda görüşmeler gerçekleştiren Çavuş, sistemin bu yıl sonunda tamamlanarak daha planlı ve sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulacağını vurguladı.

Üreticilerin taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyen Çavuş, bölgedeki üretim alanlarını ziyaret ederek, son dönemde meydana gelen don olayının verdiği zararları da inceledi.

Don zararından etkilenen üretim alanlarının hızlı bir şekilde tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Çavuş, üreticilerin mağduriyetini en aza indirmek için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten Çavuş, teşvikler ve gününde ödenen desteklerle üreticilere katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hüseyin Çavuş’a ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bölge Tarım Dairesi teknik personeli eşlik etti.