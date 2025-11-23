Çavuş, kutlama mesajında; “Bir öğretmenin dokunduğu her çocuk, geleceğe uzanan bir umut ışığıdır. Toplumları ileriye taşıyan güçlü, üretken ve aydın bireylerin temelinde daima öğretmen emeği vardır. Bugün yetişen nesillerin başarısı, yarın kurulacak daha güçlü bir toplumun teminatıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş eğitim vizyonuna yön veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını kabul ettiği 24 Kasım’ın, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini ve üstlendiği sorumluluğun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatan anlamlı bir gün olduğuna işaret eden Çavuş, şunları kaydetti:

“Her koşulda görevini sevgiyle yerine getiren, ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik; bilgi aktarmanın ötesinde, yüreklere dokunan, karakter inşa eden, sabır ve adanmışlık gerektiren kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza yalnızca akademik bilgiler kazandırmakla kalmayıp; onları insanlık değerleriyle, vicdanla, Cumhuriyet bilinciyle ve çağın gerektirdiği donanımlarla yetiştirmektedir.

Bu özel günde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm eğitim gönüllülerini saygı ve rahmetle anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca hizmet veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”